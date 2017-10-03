Sınırda Türk Fırtınası başladı

TSK’nın Şırnak’ın Silopi ilçesinin Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül’de başlattığı askeri tatbikatın 15’inci gününe girildi. 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla sevk ve idaresinde 28. Mekanize Tuğay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut komutasında yürütülen tatbikatta ilk kez Fırtına Obüsleri ve M60T Sabra tankları düşman mevzilerini vurdu.

FIRTINA OBÜSLERİ VURDU

Ses bombasının da kullanıldığı operasyon gerçeği aratmadı. Tatbikatın 15’inci gününde karargah bölgesine konuşlanan Fırtına Obüsleri ilk kez kullanıldı. Tatbikatın ilk safhasında eğitim alanını ele geçiren düşman askerleri ile sıcak çatışmaya girildi.

SICAK ÇATIŞMA YAŞANDI

Fırtına Obüsleri ve M60T Sabra Tanklarının vurduğu düşman mevzilerine Mehmetçik ve Irak askerleri sızma operasyonu gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 kişilik Mehmetçik ve Irak askerinden oluşan birlikler üç grup halinde Obüs ve tankların vurduğu düşman mevzilerine ilerledi. Gruplar halinde bölgenin doğallığında faydalanarak gizlenen birlikler seri hareketlerle düşman mevzilerine ulaştı. Düşman birlikleri ise Mehmetçik ve Irak askerlerine ses bombası ile karşılık verdi. Sıcak çatışma sonrası düşman etkisiz hale getirilerek mevzilerin ele geçirilmesine geçildi. İkinci safhada hilal taktiğiyle ele geçirilen düşman mevzilerine birlikleri koruyan Zırhlı Personel Taşıyıcı ve Zırhlı Muhabere Araçları intikal etti.