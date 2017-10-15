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Bakırköy’de yıkım gerginliği

Bakırköy’de sözleşmesi yenilenmeyen 5 prefabrik büfenin yıkımı sırasında gerginlik yaşandı.

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Alınan bilgiye göre, Bakırköy Belediyesi Cevizlik Mahallesi'nde Fahri Korutürk ve Ebuziya caddeleri ile Bakırköy Yeraltı Çarşısı üzerinde hizmet veren 5 büfenin sözleşmesini yaya geçişini engellediği, gürültü ve koku yaptığı gerekçesiyle yenilemedi. Araç trafiğine kapalı caddelerdeki söz konusu iş yerlerine Cuma günü öğleden sonra “iş yerlerinizi 24 saat içinde boşaltın” yazılı gerekçeli tebligat gönderildi.
 
Verilen sürenin dolmasının ardından günün ilk saatlerinde yıkıma gelen zabıta ekipleri, çalışanların tepkisiyle karşılaştı. İş yeri çalışanları 15 günlük süre taleplerine olumsuz yanıt verilmesinin ardından ekiplere tepki gösterdi. Çalışanlar caddeye yıkım için gelen iş makinalarına ve kamyonetlere taşlarla saldırdı. Araçların camları kırılırken, bir kişi ayağına taş isabet etmesi sonucu hafif yaralandı.
 
Gerginliğin artması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis gruba biber gazı sıkarak müdahale etti. Müdahalenin ardından olaylar durulurken, iş yeri sahipleri zabıta ekipleriyle yaptıkları görüşmede 15 günlük süre taleplerini yineledi. Talebin karşılık bulmaması üzerine Boğaziçi Elektrik Dağıtım ekipleri büfelerin elektriğini kesti, zabıta ekipleri de yıkımı gerçekleştirdi.
 
Grubun dağılması üzerine güvenlik güçleri de bölgeden ayrıldı.
 
Kardeşinin 28 yıldır aynı işletmede hizmet verdiğini belirten Mustafa Şahinoğlu, 5 büfede 60 kişi çalıştığını söyledi. Kendilerine cuma günü 14.40'ta yapılan tebligatı gösteren Şahinoğlu, söz konusu iş yerlerinin kimseye zararının dokunmadığını ifade etti.

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