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Başbakan Binali Yıldırım: İBB başkanlığı için AK Parti'nin adayı Mevlüt Uysal'dır

Başbakan Binali Yıldırım gündeme dair soruları yanıtladı.

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Başbakan Yıldırım yaptığı açılamada şöyle konuştu:

Kuzey Irak'taki oylama gayrimeşrudur. Bu konuda İran, ve Irak ile ortak hareket ediyoruz.

İBB başkanlığı için AK Parti'nin adayı Mevlüt Uysal'dır.

 

Ayrıntılar birazdan...

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