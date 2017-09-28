Başbakan Binali Yıldırım: İBB başkanlığı için AK Parti'nin adayı Mevlüt Uysal'dır

Başbakan Yıldırım yaptığı açılamada şöyle konuştu:

Kuzey Irak'taki oylama gayrimeşrudur. Bu konuda İran, ve Irak ile ortak hareket ediyoruz.

İBB başkanlığı için AK Parti'nin adayı Mevlüt Uysal'dır.

Ayrıntılar birazdan...