Başbakan Binali Yıldırım: İBB başkanlığı için AK Parti'nin adayı Mevlüt Uysal'dır
Başbakan Binali Yıldırım gündeme dair soruları yanıtladı.
Başbakan Yıldırım yaptığı açılamada şöyle konuştu:
Kuzey Irak'taki oylama gayrimeşrudur. Bu konuda İran, ve Irak ile ortak hareket ediyoruz.
İBB başkanlığı için AK Parti'nin adayı Mevlüt Uysal'dır.
Ayrıntılar birazdan...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.