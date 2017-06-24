Başbakan Yıldırım: İnsanlığın vicdanı olmaya devam edeceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, Ramazan Bayramı mesajında, "Küresel insani yardımda dünyanın en cömert ülkesi olan Türkiye, bütün gücü ve kararlılığıyla kimsesizlerin kimsesi, mazlum ve mağdurların hamisi, insanlığın vicdanı olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, mesajında şunları söyledi:

"Demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği, yükselen gücü ve birikimiyle bölgesel ve küresel önemi her geçen gün daha da belirginleşen Türkiye Cumhuriyeti, bir yandan vatandaşlarının her türlü ihtiyaç ve beklentilerini karşılarken diğer yandan bölgesel ve küresel barış için bütün imkanlarıyla sorumluluk üstlenmeyi sürdürecektir."