Baykal şimdi ne yapacak?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 şüpheli hakkında, “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme”, “özel hayatın gizliliğini ihlal” gibi 8 ayrı suçtan iddianame hazırlandı.

Örgüt delilleri kararttı

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede FETÖ’nün yargıdaki elemanları tarafından dava dosyanın önünün kesildiği yer aldı. Kaset komplosuna ait dosyaya 2016 yılına kadar hiçbir delillerin eklenmesine izin verilmediği ortaya çıktı. Skandal görüntülerin kaydedildiği adrese ait bilgiler, plaka tanıma sistemi verileri, tanık ifadeleri karartılmak istenmiş. Hatta dava dosyasının Ankara yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği ve bu delil ve imkanlardan yararlanılmasının önüne geçildiği kaydedildi.

Gülen’e sahip çıkmıştı

FETÖ’nün siyasi hayatı tasarımlamak için emniyet istihbarat birimlerinde bulunan örgüt mensuplarının kaset kumpasını gerçekleştirdiği ve örgüt elebaşı Gülen’den talimatlar aldığı iddianamede yer aldı. Ayrıca, Baykal'ı hedef seçen FETÖ’cülerin, kayıt cihazlarını yerleştirmek için 28 Ağustos 2008'de harekete geçtiği belirlendi. Operasyonun ardından CHP Genel Başkanı koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu’na kaptıran Baykal, istifa konuşmasında “ABD'den, Pensilvanya'dan aldığım üzüntü ve destek mesajlarının samimiyetine inandığımı da söylemek isterim” diyerek Gülen'e ve cemaatine sahip çıkmıştı. Ortaya çıkan detaylar, Baykal’ın ihanet çetesini aklamaya yönelik ifadesini adeta yalanladı.

Şüphelilerin sicili kabarık

İddianamede, FETÖ’cüler tarafından söz konusu eylemler kapsamında 10 ikamet, 2 iş yeri olmak üzere toplam 12 ayrı adrese, ses ve görüntü alabilen cihazlar yerleştirildiği, teknik araçlarla izleme ve dinleme yapıldığı, elde edilen ses ve görüntülerin bir kısmının örgüt amaçları doğrultusunda hedefsel olarak internette yayınlandığı tespitine yer verildi. Eylemlere katıldığı belirlenen 171 şüpheliden 151'inin FETÖ mensubu olduğu, 164'ünün emniyet istihbarat birimlerinde görev yaptığı belirtildi.

Çoğunluğu istihbaratçı

Emniyet istihbarat birimlerinde görev yapan 164 şüpheliden 145'inin FETÖ üyesi olduğu, bunlardan 118'inin kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edildi. Ayrıca, FETÖ mensubu 151 şüpheliden 46'sının soruşturma kapsamında tutuklandığı, 44 şüpheli hakkında yakalama kararı alındığı belirtildi. (Kaynak: Güneş)