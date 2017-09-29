İstihbaratçı polisten 'Baykal'ı dinledik' itirafı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan "Kaset" iddianamesinde ifadesine yer verilen şüpheli polis memuru Fatih A, Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin telefonlarını dinlediklerini itiraf etti.

Şüpheli, MHP kasetleri yayınlandıktan sonra şüphelilerden Ali Ağıllı'nın dinleme yapan personele toplu uyarıda bulunarak, "Burası devletin yatak odasıdır. Burada olan burada kalır. Buradan çıkamaz" dediğini aktardı.