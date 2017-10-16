Bilgisayar monitörü ölümden kurtardı

Olay, bugün saat 06.26'da Ferizli'de D-650 Karayolu üstünde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna gelen sırtında çanta bulunan, maskeli bir kişi akaryakıt istasyonundaki görevlinin bulunduğu odaya yöneldi. Kapıyı açarak içeri giren soyguncu tüfeği görevlinin üstüne doğrultarak paraları istedi. Görevlinin üstüne yönelmesiyle geri adım atan bu kişi yere doğru bir el ateş ettikten sonra dışarı doğru yönelerek yeniden ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar camı delerek görevlinin önünde bulunan bilgisayar monitörüne denk gelirken, Abdullah Demirci kendini yere attı. Saçmaların bilgisayar monitörüne denk gelmesi ile Abdullah Demirci ölümden döndü. Silahlı soyguncu kaçtı. Güvenlik kameralarının kaydettiği 1 dakika süren olayda yerden kalkan Abdullah Demirci koşarak kaçan saldırganın ardından baktı. İhbar üzerine gelen ekipler güvenlik kamera kayıtlarını incelerken soygun girişiminde bulunan kişinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.