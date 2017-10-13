Bir haftada 23 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri son bir haftada düzenlenen terör opersayonları ile ilgili açıklama yaptı. TSK, operasyonlarda 23 teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı maddenin ele geçirildiğini duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, 29 adet EYP’nin imha edildiği, teröristler tarafından kullanılan 27 silah mevzi, sığınak, barınak ve deponun kullanılmaz hale getirildiği, gerçekleştirilen operasyonlarda 2 askerin şehit olduğu, 7 askerin ise yaralandığı belirtildi.

Kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar hakkında yapılan açıklamada ise, 133 bin 920 paket Kaçak sigara ve 11 bin 290 adet kök kenevirinin ele geçirildiği kaydedildi.

Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekata ilişkin yapılan açıklama ise şöyle: "Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildi. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara misli ile mukabelede bulunuldu. Astana süreci kapsamında ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla İdlib gerginliği azaltma bölgesinde görev yapacak TSK unsurları, 8 Ekim 2017 tarihinde icrasına başlanan keşif faaliyetleri ile koordineli olarak 12 Ekim 2017 tarihinden itibaren gözlem noktalarını teşkil faaliyetlerine başladı."