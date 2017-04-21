Tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Bülent Kayabaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Kayabaş için Teşvikiye Camisi'nde Cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Sanatçının cenazesi daha sonra Feriköy Mezarlığı'nda defnedildi.

İstanbul Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz'ın yanı sıra Safa Önal, Engin Çağlar, Suna Yıldızoğlu, İlyas Salman, Ali Poyrazoğlu, Erdal Özyağcılar, Mustafa Alabora ve Sermiyan Midyat gibi isimlerin katıldığı törende, taziyeleri sanatçının eşi Selma ile oğlu Ümit Kayabaş kabul etti.

Yönetmen Safa Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altın Portakal ödülü aldığı Umut Dünyası filminde Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Bülent Kayabaş'ın rol aldığını belirterek, "Kısa aralarla üçü birden gitti. Kederimin derecesi pek anlatılır gibi değil. Çünkü hem arkadaşlarımdı hem oyuncularımdı hem de onlara yönettiklerimin dışında dünya kadar (film) yazdım." dedi.

Üç arkadaşını da sevdiğini dile getiren Önal, "Onlarla omuzdaşlık ettim. Beraber yaşadık, güldük, söyledik. Canlarımızı beraber sıktılar. Beraber sevindik. Düşünebiliyor musunuz; üç tane oyuncunuz ve arkadaşınızın üçü de çok kısa aralarla doğru dürüst veda bile edemeden çıkıp gitmekteler." ifadelerini kullandı.

"İsmi ve resmi sinema tarihine geçen filmlerde gözüken insanlar ölümsüzdür"

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Engin Çağlar da Kayabaş ile çok güzel işlerde birlikte çalıştıklarını aktararak, "Türk insanının sevgisini kazanan bir dönemin oyuncularıyız biz. Ben her oyuncunun, sanatçının ölümünü çok erken bulurum. Zaten Bülent de çok çalışacak, eser verecek yaştaydı. Yapacak bir şey yok. Benim düşüncem, ismi ve resmi sinema tarihine geçen filmlerde gözüken insanlar ölümsüzdür. Onlar rahmetli olduktan sonra bile filmleri ve eserleriyle Türk insanının gönlünde kalbinde olacaklardır. Bu düşünceyle, daha evvel rahmetli olan arkadaşlarıma Allah rahmet eylesin. Bülent'e de rahmet diliyorum. İyi dostum, iyi arkadaşımdı." değerlendirmesinde bulundu.

Kayabaş ile aynı dizilerde rol alan oyuncu Ayşe Kökçü, ilk kez profesyonel olarak rol aldığı eserde Kayabaş ile oynadığını dile getirerek, "Daha sonra Yalancı Yarim'de birlikte oynadık. Bu zamana kadar hep görüştük. Çok sevdiğim birisiydi." dedi.