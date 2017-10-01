"Büyük marketlerde ucuz et satılacak"

Bir televizyon kanalında konuşan Fakıbaba, Et ve Süt Kurumunun büyük marketlerde reyon kiralayacağını, bu reyonlarda vatandaşa uygun fiyata et satışının yapılacağını kaydetti.
Fakıbaba, bu konuda talimatın bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildiğini belirtti.
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