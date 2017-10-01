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"Büyük marketlerde ucuz et satılacak"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Et ve Süt Kurumu tarafından büyük market zincirlerine kurulacak reyonlarda halka ucuz ve sağlıklı et sunacaklarını söyledi

  • İHA
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Bir televizyon kanalında konuşan Fakıbaba, Et ve Süt Kurumunun büyük marketlerde reyon kiralayacağını, bu reyonlarda vatandaşa uygun fiyata et satışının yapılacağını kaydetti.
 
Fakıbaba, bu konuda talimatın bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildiğini belirtti.
 

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