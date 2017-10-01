Bakan Yılmaz TEOG yerine gelecek sistemin ayrıntılarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 'Eğitim sistemi sınavdan ibaret değil. Amaç kaliteli ve fırsat eşitliği' diye konuştu.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, NTV canlı yayınında TEOG sonrası yeni liselere geçiş sistemini anlattı.
İsmet Yılmaz'ın açıklamalarından satırbaşları:
-Eğitim sistemi sınavdan ibaret değil. Amaç kaliteli ve fırsat eşitliği.
-Çalışmalardan biri de her lisenin kendi sınavını yapması.
-Sınavların objektifliği için soru bankası oluşturulacak.
-Ölçme, değerlendirme olmayan sistem olmaz.
-Soru yazılı olacak, açık uçlu olacak. Çocuk kendini ifade edebilmeli.
-(8. sınıfta yapılacak sınav) Sorular bakanlıkça merkezi yapılacak, sınava öğrenciler okullarında girecek, tüm ülkede uygulanacak, mezuniyet ortalamasına göre öğrenciler yerleştirilecek.
-Üniversiteye girişte tek sınav modeli bu sene uygulanacak
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