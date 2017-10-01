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Bakan Yılmaz TEOG yerine gelecek sistemin ayrıntılarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 'Eğitim sistemi sınavdan ibaret değil. Amaç kaliteli ve fırsat eşitliği' diye konuştu.

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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, NTV canlı yayınında TEOG sonrası yeni liselere geçiş sistemini anlattı.
 
İsmet Yılmaz'ın açıklamalarından satırbaşları: 
 
-Eğitim sistemi sınavdan ibaret değil. Amaç kaliteli ve fırsat eşitliği.
 
-Çalışmalardan biri de her lisenin kendi sınavını yapması.
 
-Sınavların objektifliği için soru bankası oluşturulacak.
 
-Ölçme, değerlendirme olmayan sistem olmaz.
 
-Soru yazılı olacak, açık uçlu olacak. Çocuk kendini ifade edebilmeli.
 
-(8. sınıfta yapılacak sınav) Sorular bakanlıkça merkezi yapılacak, sınava öğrenciler okullarında girecek, tüm ülkede uygulanacak, mezuniyet ortalamasına göre öğrenciler yerleştirilecek.
 
-Üniversiteye girişte tek sınav modeli bu sene uygulanacak
 
 

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