'Çatışmasızlık bölgesi' İdlib'de çıkan çatışmalar nedeniyle Suriye sınırındaki birlikler alarma geçti

Hatay’ın karşısındaki İdlib’le ilgili dün gece sınır hattında görev yapan üst düzey askeri yetkililere ‘görev’ emri gitti, tüm birlikler alarma geçti.

Üç ülkenin ortak kararı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözleriyle TSK hazırlıklarını hızlandırdı.

Hürriyet'in haberine göre: Askeri birlikleri İdlib’e götürecek araçlar ile güvenliği sağlayacak tank ve hava savunma sistemlerinin sınıra sevki tamamlandı.

Kayseri Komando Tugayı’ndan birlikler de sınıra konuşlandırıldı. Bu hazırlıklar yürütülürken Türk Özel Kuvvetleri (Bordo Bereliler) sızma harekâtıyla İdlib güzergahı üzerinde ve yakınlardaki hedefleri belirledi.

GARANTÖR ÜLKELER

Eylül başında Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılan 6’ncı Suriye toplantısında İdlib’te çatışmasızlık bölgeleri kurulmasında garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran mutabık kalmış ve bu bölgelerde kurulacak gözlemci noktalarında 500’er asker göndermeyi uygun bulmuşlardı. Buna göre Rusya, İdlib çevresinde, Türkiye ise kent merkezinde güvenliği sağlayacak.

Bir güvenlik yetkilisi “İdlib için bu gece (dün gece) önemli” dedi.

Türk askerinin İdlib’de görev almasıyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı’nın bugün bir açıklama yapması bekleniyor.

İdlib için görevlendirilen Türk askerlerin önemli bir kesiminin Kayseri 1. Komanda Tugayı’ndan olduğu bildirildi. Diğer bölgelerden askerlerin de sınır hattında konuşlandığı belirtildi. Kayseri 1. Komando Tugayı, El Bab’ın DEAŞ’tan temizlenmesinde önemli rol oynamış, 500’den fazla komando El Bab’a gönderilmişti.

Askerleri İdlib’e götüren zırhlı personel taşıyıcılar ile değişik tip zırhlı ve paletli araçların sınır hattına sevkiyatı geçen hafta tamamlanmıştı.

Aralarında kaideye monteli Stinger füzeye sahip alçak irtifa hava savunma sistemi Atılgan’ların da bulunduğu araçların sevkıyatından sonra, Kayseri Komando Tugayı’na bağlı askerler de önceki gün sınır hattına sevk edilmişti.

Özel kuvvetlerden bir ekip de daha önce Suriye’ye geçerek İdlib’de görev yapılacak yerleri belirlemişti. Türk gözlemci kuvvetin görev yerleriyle ilgili Rusya ile de teknik çalışmalar yapılmıştı.