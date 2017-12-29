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Çeşme'de yat yangını

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde, çıkan yat yangını diğer yatlara da sıçradı.

  • İHA
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Akşam saatlerinde meydana gelen ve henüz nedeni belli olmayan iki patlamadan sonra, saat 11.30 sıralarında da, Alaçatı Marina'da yat yangını çıktı.

Alaçatı Marina'da bağlı olan bir teknede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesine rağmen diğer yatlara da sıçradı. İtfaiyenin söndürme çalışmaları sürerken, yangından etkilenen yat sayısının 6 olduğu öğrenildi.

Korkutan yat yangını ile ilgili soruşturma başlatılırken, kundaklama ihtimali üzerinde de durulduğu bildiriliyor.

 

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