CLK'dan elektrikte indirim açýklamasý

CLK Boðaziçi Elektrik Perakende Satýþ AÞ Genel Müdürü Halit Bakal, Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumunun (EPDK), elektrikte serbest tüketici yýllýk tüketim limitinin 3 bin 600 kilovatsaatten 2 bin 400 kilovatsaate düþürülmesi yönündeki kararýna iliþkin, "9 milyon kilovatsaat olan serbest tüketici limiti aradan geçen 15 yýlda, 2 bin 400 kilovatsaate kadar indi. Piyasanýn önemli ölçüde rekabete açýldýðýný görüyoruz, bu durum beraberinde elektriði de ucuzlatýyor." ifadesini kullandý.

CLK Boðaziçi Elektrik'ten yapýlan yazýlý açýklamada görüþlerine yer verilen Bakal, belirlenen yeni limitle birlikte sayýlarý 200’ü bulan elektrik perakende satýþ þirketleri arasýnda rekabetin daha da artacaðýna iþaret etti.

Boðaziçi Elektrik'te serbest tüketici hakkýný kullanmayan 170 bin müþteri olduðunu ve yeni limitle birlikte bu rakamýn 870 bine ulaþacaðýný belirten Bakal, söz konusu limitle Ýstanbul'un Avrupa Yakasý'ndaki 4,2 milyon kullanýcýnýn yüzde 31'inin serbest tüketici sýnýrýna eriþtiðini kaydetti.

EPDK'nýn 2003 yýlýndan bu yana elektrik sektörünü serbestleþtirerek tüketiciye daha avantajlý elektrik tüketiminin önünü açtýðýný bildiren Bakal, "9 milyon kilovatsaat olan serbest tüketici limiti aradan geçen 15 yýlda, 2 bin 400 kilovat saate kadar indi. Piyasanýn önemli ölçüde rekabete açýldýðýný görüyoruz, bu durum beraberinde elektriði de ucuzlatýyor. Þirket olarak bu dönemin hazýrlýklarýný yürütmüþtük." deðerlendirmesinde bulundu.

Bakal, abonelerin sözleþme imzalarken dikkatli olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Aylýk 82 lira ve üzerinde kullanýmlarý olan serbest tüketicilerin yeni sözleþmelerini imzalamadan önce haklarýný çok iyi bilmelerini tavsiye ediyoruz. Fazla fiyat indirimleri ile göz boyayýp kesintisiz enerji saðlayamayan veya sözleþmelerinde tüketici aleyhine durumda koþullar bulunduran þirketlerin son dönemde kötü durumlarla karþýlaþtýklarýný gördük. Bu durumda abonelerin enerji alamamasý maðduriyet oluþturuyor." ifadelerini kullandý.