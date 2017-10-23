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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yola hizmet sevdasıyla çıktık

Erdoğan, Melih Göçek'n istifa tarihini açıklamasının ardından tiwitterdan açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan, Melih Göçek'n istifa tarihini açıklamasının ardından tiwitterdan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan;

Bizler bu yola koltuk sevdasıyla, makam sevdasıyla değil; hizmet sevdasıyla çıktık. Bunun için de biz, gençlerden korkan, gençlerden çekinen, yerini gençlere bırakmayı düşünmeyenlerden asla olmadık, olmayacağız. Gençlerimiz, aziz milletimizin emaneti olan önemli görevleri vakti-saati geldiğinde inşallah devralacak.

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