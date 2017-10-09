Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da mevkidaşı Poroşenko ile ortak basın açıklaması yapıyor.
Basın açıklamasında konuşan Poroşenko şöyle dedi:
Değerli dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ukrayna'da selamlamaktan memnuniyet duyuyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna'nın egemenliğine olan değişmez desteğinden dolayı teşekkür ediyorum.
Kırım'ın işgalinden kurtarılması dostlar grubuna Türkiye'nin katılmasını bekliyoruz.
Bugün heyetler ekonomik, ticari ve yatırım alanlarında iş birliğimizi ele almışlarıdır.
Ayrıntılar birazdan...
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