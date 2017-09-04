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Cumhurbaşkanı Erdoğan Myanmar lideriyle görüşecek

Slovenya'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Myanmar lideriyle görüşeceğini açıkladı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Slovenya'da Arakan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Arakan'da yaşanan insanlık dramına değinen Çavuşoğlu İslam ülkelerine sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Myanmar lideriyle görüşeceğini açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MYANMAR LİDERİYLE GÖRÜŞECEK

Çavuşoğlu, "Arakan'daki zulmün azalması değil, bitmesi için mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanı birçok liderle görüşerek, yaşanan zulmü anlatmaya çalıştı, temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Myanmar lideriyle görüşecek. Gelecek hafta Astana'da olacağız, oraya gelen liderlerle görüşeceğiz. New York'ta da liderler, hükümet başkanlarıyla önemli bir toplantı düzenlemeye çalışıyoruz. Rapor yayınlandıktan sonra hemen şiddet artmaya başladı, ama burada asıl ezilen masum kardeşlerimiz oldu. Biz de temaslarımızı sürdürmeye çalışacağız. Kalıcı çözüm olmazsa, zulüm artabilir. Dünkü yayınlarda Arakan'la ilgili hiçbir açıklama yapıldı mı? Hayır. Birbirinize karşı saldıracağınıza, Müslümanların yalnız olmadığını tüm dünyaya gösterelim. Çabalarımız devam edecek" dedi.

 

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