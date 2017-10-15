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Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali için talimat verdi

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Somali'deki terör saldırısına ilişkin, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir askeri ambulans uçağı tıbbi yardım götürmek ve yaralıları Türkiye'ye getirmek için bugün yola çıkıyor.' ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü  İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada,  Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı terör saldırısını şiddetle  kınadıklarını belirtti.
 
Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil  şifalar dileyen Kalın, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir askeri ambulans  uçağı tıbbi yardım götürmek ve yaralıları Türkiye'ye getirmek için bugün yola çıkıyor." bilgisini paylaştı.

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