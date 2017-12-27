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Doğuda yayla sevinci sürüyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu yaylalara çıkma yasağının ilkbaharda kaldırılacağı müjdesi hayvan yetiştiricilerini mutlu etti.

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Doğu ve Güneydoğu Anadolu yaylalara çıkma yasağının ilkbaharda kaldırılacağı müjdesi hayvan yetiştiricilerini mutlu etti.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilkbahardan itibaren güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasağının kaldırılacağına ilişkin açıklaması göçerleri sevindirdi.
 
Göçerler ve Besiciler Derneği Genel Başkanı Emin Çelik, terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarla sağlanan huzur ortamında özgürce yaylalara kavuşacakları günü heyecanla beklediklerini söyledi.
 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde binlerce ailenin geçimini hayvancılıktan sağladığını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:
 
"Ancak 15-20 yıldır yaylaların yasak olmasından dolayı bunlar şehirlerin kenar semtlerinde hayvancılıkla uğraşmaya başladılar ama hepsi de beceremedi. Yaylaların açılması bizler için büyük bir müjde. Çünkü hayvancılığın gelişmesi, çoğalması ve büyümesi için göçerlerin yaylaya çıkması gerekiyor."
 
Son dönemde yurt dışından yapılan et ithalatı yapıldığını anımsatan Çelik, "Yayla yasağının sona ermesiyle Türkiye'nin et ithal eden değil, ihraç eden bir ülke olacağına inanıyoruz." dedi.

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