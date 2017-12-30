Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi açıklarında bugün öğle saatlerinde 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale il merkezi ve bazı ilçelerinde de hissedildi.
- İHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi açıklarında saat 11.56 'da 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 18.85 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çanakkale şehir merkezi ve bazı ilçelerinde hissedildi.
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