Elazığ'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamada, Karakoçan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Er Bülent Akkılıç-49 Operasyonu"nun devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, operasyonda arazi taraması esnasında bir teröristin ölü olarak silahıyla ele geçirildiği belirtildi.
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