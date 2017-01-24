En başarılı belediye ödülü verildi

Marmara Belediyeler Birliği Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri yarışmasına katılan 512 proje arasından Çevre ve Altyapı Projesi dalında hayata geçirilen ve Sultangazi Belediyesi’ne 'En başarılı belediye' ünvanını kazanması yolunda önemli rol oynayan, Sultangazi Kent Ormanları projesi birincilik ödülüne layık görüldü.

Başarılı belediyecilik anlayışı ile Sultangazi Belediyesi hayata geçirdiği sosyal doku ve vizyon projelerle en başarılı belediye olma yolunda emin adımlarla ilerlerken aynı zamanda yapmış olduğu projelerle de ödülden ödüle koşuyor. Cezaevinde bulunan mahkum ailelerine yönelik gerçekleştirilen rehabilitasyon ve istihdamı arttırmayı amaçlayan, ‘’Ben de Varım’’ projesi ile Yerel Yönetimler ve Aile” konusunun ele alındığı yarışmada ödülü dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Sultangazi Belediyesi bir ödül de Marmara Belediyeler Birliği'nden aldı. Beşinci kez düzenlenen yarışmaya toplam 512 proje yer alırken altı ayrı kategoriden oluşup, Çevre ve Altyapı Projeleri dalında Sultangazi Kent Ormanı projesiyle iyi belediye anlayışı ile yola çıkan Sultangazi Belediyesi, birinciliğe layık görülmüştür.

İstanbul Taksim'de bulunan Martı Otel'de gerçekleştirilen gecede Marmara Belediyeler Birliği'nin yerel belediyeler arasında düzenlediği 'Altın Karınca Belediyecilik' ödüllerini hak edenler ödüllerini alırken, geceye Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Recep Altıntepe, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ile birlik üyesi belediyelerin başkanları ve yöneticileri katıldı.

Gecede konuşan yarışmaya büyük önem verildiğinin altını çizen Altepe 'Belediyecilikte özgün projelerin desteklenmesi ve yapılan çalışmaların da tüm belediyecilere örnek olacak şekilde tanıtılması, en başarılı belediye anlayışının sürdürülmesi ve bunların yaygınlaştırılmasını destekliyoruz' dedi. Altepe ayrıca 'Kurulda yer alan uzman akademisyenlerin ve bilim kurulunun tercihleriyle sonuçların belirlenmesinin Türkiye'nin en saygın yerel yönetimler ödülü olarak kabul ediliyor' ifadelerini kullandı.

Bilim kurulu başkanlığını Prof. Dr. Rafez Bozdoğan ve Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun üstlendiği 12 akademisyen ve uygulayıcının da jüri üyesi olduğu yarışmada 66 proje ödül almaya hak kazandı.

Törende büyükşehir ilçe belediyeleri sınıflandırılmasında göze çarpan Çevre ve Altyapı Projeleri dalında en başarılı belediye yolunda hızla ilerleyen İstanbul'un yeni ilçelerinden Sultangazi Belediyesi, Sultangazi Kent ve Orman çalışmasıyla birincilik ödülünü almaya hak kazandı.

Hizmette sınır tanımadığını söyleyen ve en başarılı belediye olacağı iddiasını her seferinde dile getiren Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay'a ödül Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Altepe tarafından verilen verildi.

Başkan Altunay, Sultangazi Belediyesi'ni en başarılı belediye yapacağına ilişkin projelerine bir yenisini katmanın gururuyla ödülünü aldıktan sonra yaptığı açıklamada 'Burada yapılan ve sergilenen tüm örnek projeler hizmetin, ilerleyişin ve gelişimin bir kanıtıdır. Ödüle layık görülen projemiz özellikle üzerinde çalıştığımız ve göreve geldiğimiz günden bu yana üzerinde durduğumuz bir projedir. Kentleşmenin yoğun olduğu İstanbul'umuzda yeşilin ve mavinin buluştuğu nadide bir doğa harikası olan Kent Ormanlarımız, belediye olarak yüklediğimiz fonksiyonlarla İstanbullu vatandaşlarımızın uğrak yeri haline gelen bir nokta olmuştur' dedi.

Daha önce de mahkum ailelerine yönelik yapılan rehabilitasyon ve istihdamı amaçlayan 'Ben de varım' projesiyle de ödüle layık görüldüğünü belirten Altunay 'O zaman da ödülümüzü dönemin başbakanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldık, şimdi de Marmara Birliği tarafından Kent Ormanı projemiz ödüle layık görüldü. Bu ödüller azmimize ve heyecanımıza, en başarılı belediye Sultangazi Belediyesi olma ufkumuza katkılar sağlayacak, başarı grafiğimizi daha da yukarılara taşıyacaktır. Bu ödül bütün Sultangazililerindir' dedi.

BAŞARILI BELEDİYE OLMANIN KRİTERİ

İstanbul'un fetheden büyük Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet; “belediyecilik bir şehri abad etmektir, halkı memnun etmektir” demiş. Çok doğru bir söz. Önce şehri estetik bir hale getireceksiniz, güzel bir imarla o ilçeyi şekillendireceksiniz, hizmet ağlarıyla donatıp halkı memnun edeceksiniz, dolayısıyla belediyecilik demek, halkı memnun etmektir. Bütün gayemiz ben iyi bilirim değil. Halkım ne der, ne ister, ne bekler sorusuna cevap bulmaktır. İşte biz de bunun için kendimiz karar verirken, bir hizmet yapmadan önce ya o mahallede anket yaparız ya da bizzat kendimiz gider o projeyi tartışırız emin olduktan sonra o projeyi hayata geçirmek için düğmeye basarız. Bu nedenle benim için belediyecilik halkın memnun olmasıdır. Memnuniyet sağladığımız ölçüde de o görevde başarılıyız demektir.

Belediyecilik ödülüne layık görülen Kent Ormanları