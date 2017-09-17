Erbaş'ın atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

<p> Erbaş'in atanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.</p> <p> Atama kararı, 23 Nisan 1981 ve 2451 sayılı Kanunun 2. maddesi ile 22 Haziran 1965 tarihli ve 633 sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca alındı.</p> <p>
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