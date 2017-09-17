Erbaş'ın atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Erbaş'in atanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararı, 23 Nisan 1981 ve 2451 sayılı Kanunun 2. maddesi ile 22 Haziran 1965 tarihli ve 633 sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca alındı.