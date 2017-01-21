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Esenyurt saldırısını düzenleyen teröristin kimliği belirlendi

Esenyurt saldırısını düzenleyen teröristin Yunanistan'dan giriş yapan DHKP-C'li Şerif Turunç olduğu tespit edildi.

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Esenyurt'ta devriye görevi yapan polis aracına kimliği belirsiz bir şahıs tarafından uzun namlusu silahla ateş açıldı. Polisler de zanlıya silahla karşılık verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, zanlı saldırının ardından kayıplara karıştı. 
 
Esenyurt saldırganı kaçarken kameralara yakalandı
 
Esenyurt'ta sabah saatlerinde devriye görevi yapan polis ekibine silahlı saldırı düzenlendi. Polislerin silahla karşılık verdiği saldırgan, kayıplara karşıtı. Saldırganın olay yerinden kaçma anı, çevkedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde dükkandaki vatandaşlar saldırı üzerine kapıya doğru yöneliyor. Bir süre sonra kapının önünden bir kişinin sokağın yukarısına doğru koştuğu görülüyor.

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