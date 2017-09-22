FETÖ elebaşı Gülen'den 'Yargıyı karıştırın' talimatı

FETÖ elebaşı Gülen'in 'yargıyı karıştırın" talimatı ByLock üzerinden veridği ortaya çıktı.Gülen, geçen yıl ocak ayında örgüte yönelik davalarda yargılamaları oyalayacak savunmaların yapılması ve yargı içerisinde karışıklıklar çıkartılmasına yönelik talimatlar verdi.

Örgüt üyelerine FETÖ elebaşı Gülen'in talimatları, şifreli haberleşme ağı "ByLock" üzerinden iletildi. Örgüte yönelik davalarla ilgili hukuki metinlerin hazırlanmasının istenildiği mesajda, Gülen'in, yargıya yönelik "Karşı tarafı oyalayacak, birbirine düşürecek, bizle uğraşmalarına fırsat verilmeyecek fikirler üretin." ifadelerine yer verildi.

Bir örgüt üyesinin de yapılması gerekenlere ilişkin görüşlerinin paylaşıldığı mesajda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuruda bulunmak için gerekli olan "iç hukuk yollarının tüketilmesi" şartına yönelik kapsamlı dosyaların hazırlanması gerektiği vurgulandı.

AVRUPA'DA LOBİ FAALİYETİ ÇAĞRISI

"ByLock" mesajında, Türkiye'nin uluslararası alanda zor duruma düşürülmesi için çalışmalar yapılması talep edildi. Bu kapsamda, AİHM'de ve Avrupa Parlamentosunda Türkiye'de etkili bir iç hukuk yolunun kalmadığına ilişkin politikalar yürütülmesi gerektiği kaydedildi. Mesajda, Fransa'daki gibi terör saldırılarının çoğalabileceği, göçmen akımın önlenemez şekilde artmaya devam edeceği yönünde lobi faaliyetlerinin yürütülmesi istendi.

Danıştay üyeliği görevini yürüten eski Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Muharrem Özkaya, "ByLock" mesajının içeriğiyle ilgili Twitter'dan paylaşımda bulundu.