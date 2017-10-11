FETÖ'cü müdürün darbe girişiminden sonra ByLock yüklü telefonunu kırdığı ortaya çıktı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan Ş.Y. (24) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma suçundan" 15 yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, sanık Ş.Y'nin ByLock yüklü telefonunu 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe teşebbüsünden sonra kırdığına yer verildi.

Ş.Y'nin örgüte ait bir dernekte de üyelik kaydının bulunduğu aktarılan iddianamede, yurt müdürü kadının örgütsel toplantılar düzenlediği belirtildi.

İddianamede ifadesine yer verilen Ş.Y, üniversite eğitimi sırasında FETÖ/PDY'ye ait yurtlarda ve evlerde düzenlenen toplantılara katıldığını, müdür olarak çalıştığı öğrenci yurdunda G.T. isimli kişinin telefonuna ByLock programını yüklediğini anlattı.

Ş.Y, üye olduğu derneğe de 3-4 kez para yardımında bulunduğunu kaydetti.