FETÖ'nün Marmara Üniversitesi yapılanması iddianamesi hazır
FETÖ'nün Marmara Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, aralarında profesörlerin de bulunduğu 40 şüpheli hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.
- AA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün Marmara Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, aralarında profesörlerin de bulunduğu 15'i tutuklu 40 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.
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