FETÖ'nün polislerin imamından 'askere karşı gelinmesin' mesajı
FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açılan diş hekiminin yargılanmasına devam edildi.
- AA
Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan diş hekiminin yargılanmasına devam edildi.
Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Enes Güngör ile avukatı katıldı.
Duruşmada başka bir davanın sanığı olan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan A.D'nin, tanık sıfatıyla alınan ifadesi okundu.
İfadesinde sanığı "Enver" kod adıyla tanıdığını belirten A.D, "Örgüt içerisinde polislerden sorumludur. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı saatlerde, sanık cep telefonuma 'Askere karşı gelinmesin, askere 'vur' emri verildi. Kimse evinden dışarı çıkmasın.' diye mesaj atmıştı." ifadelerini kullandı.
Sanık Güngör ise tanık A.D'yi tanımadığını savunarak, beyanlarını kabul etmediğini söyledi.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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