FETÖ'nün sözde 'asayiş imamına' hapis

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen tutuklu sanık Yılmaz ile avukatı Ender Çelik katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, örgütün Erzurum'daki asayiş şube yapılanmasındaki toplantılara imamlık düzeyinde iştirak ederek grubu yönettiğini ifade etti. Yılmaz'ın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığını kaydeden savcı, sanığın örgütün finans kaynağı Bank Asyada 2014 ve sonrasında aktif ve belirgin nakit akışı sağladığını belirtti.

Savcı, bu nedenlerle Yılmaz'ın "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Son sözü sorulan Yılmaz, "Kesinlikle kimseden talimat almadım. Kendi

isteğimle gelip polise teslim oldum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Yılmaz'ı "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan önce 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Terörle Mücadele Kanunu kapsamında artırıma giderek sanığın cezasını 15 yıla çıkartan heyet, hakkında takdir indirimi uyguladığı Yılmaz'a 12 yıl 6 ay hapis cezasıverdi.