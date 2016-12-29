Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Fırtına uçakları beşik gibi salladı

İstanbul'da etkili olan fırtına, Atatürk Havalimanına iniş yapacak uçakları beşik gibi salladı. Bazı uçaklar pisti pas geçerken Atatürk Havalimanı apronunda çalışanlar ise fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul'da 'CB' (kümülonimbus) olarak adlandırılan, kötü hava koşullarına, yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlar ve kuzeyli fırtınalar nedeniyle Atatürk Havalimanına iniş yapacak uçakların pilotları ve yolcular sıkıntılı anlar yaşadı. Pilotlar fırtına nedeniyle iniş için yaklaşmayınca havada tur atmak zorunda kaldı. İniş yapacak uçaklar arasındaki mesafe de artınca gecikmeler yaşandı. Bazı uçaklar şiddetli rüzgar nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kaldı. Kötü hava şartları uçakları beşik gibi salladı. Havayolu şirketleri ise bazı seferlerini iptal etti.
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cami karlar altında

Cami karlar altında

El Bab'da ilk defa görüntülendiler

El Bab'da ilk defa görüntülendiler

Ortadoğu'nun 2016'sı böyle geçti

Ortadoğu'nun 2016'sı böyle geçti

Galatasaray taraftarı sosyal medyadan isyan etti

Galatasaray taraftarı sosyal medyadan isyan etti

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Rusya'dan ABD'ye jet yanıt: Aynı şekilde karşılık verilecek

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA