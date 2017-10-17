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Gaziantep'te kadın cesedi bulundu

Otomobilde ruhsatsız tabancayla kız arkadaşını öldüren zanlı, araçla şehirde dolaşırken yakalandı.

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İddiaya göre, Cuma P. ve arkadaşı Arzu Gültekin, Alleben Göleti'nde yemek yedikten sonra otomobille gezintiye çıktı.

Cuma P. ile Gültekin, bir süre dolaştıktan sonra 15 Temmuz Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cuma P, Gültekin'i ruhsatsız tabancayla kafasına ateş ederek öldürdü.

Daha sonra otomobilde arkadaşının cesediyle dolaşan zanlı, vatandaşların ihbarı üzerine polis ekiplerince aranmaya başlandı.

Kale Mahallesi Burç mevkisinde yakalanan zanlı, otomobiliyle Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne getirildi. İncelemelerin ardından emniyete çağrılan cenaze aracına konulan Gültekin'in cesedi, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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