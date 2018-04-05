Gaziosmanpaşa'daki yangın anında hastane içindeki panik kamerada
Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın anında hastane içinde yaşanan panik anları kamaralara yansıdı.
- İHA
Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın sonrası hastaların taliye edilmesine çalışırken o anlarda büyük panik yaşandı. Sedye üzerindeki hastalar koşuşturma halinde çıkarılırken büyük bir panik yaşandı. Kameralara yansıyan o anlarda çalışanların ve vatandaşların panik içerisinde hastaları çıkardıkları görülüyor. Bu sırada hasta yakınlarının da yakınlarına ulaşmaya çalışarak bilgi almaya çalıştıkları görülen görüntülerde dumandan etkilenen bir kişiye ise müdahale edildiği görülüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.