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Gaziosmanpaşa'daki yangın anında hastane içindeki panik kamerada

Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın anında hastane içinde yaşanan panik anları kamaralara yansıdı.

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Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın sonrası hastaların taliye edilmesine çalışırken o anlarda büyük panik yaşandı. Sedye üzerindeki hastalar koşuşturma halinde çıkarılırken büyük bir panik yaşandı. Kameralara yansıyan o anlarda çalışanların ve vatandaşların panik içerisinde hastaları çıkardıkları görülüyor.  Bu sırada hasta yakınlarının da yakınlarına ulaşmaya çalışarak bilgi almaya çalıştıkları görülen görüntülerde dumandan etkilenen bir kişiye ise müdahale edildiği görülüyor.

 

 

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