Gaziosmanpaşa'daki yangın anında hastane içindeki panik kamerada

Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın sonrası hastaların taliye edilmesine çalışırken o anlarda büyük panik yaşandı. Sedye üzerindeki hastalar koşuşturma halinde çıkarılırken büyük bir panik yaşandı. Kameralara yansıyan o anlarda çalışanların ve vatandaşların panik içerisinde hastaları çıkardıkları görülüyor. Bu sırada hasta yakınlarının da yakınlarına ulaşmaya çalışarak bilgi almaya çalıştıkları görülen görüntülerde dumandan etkilenen bir kişiye ise müdahale edildiği görülüyor.