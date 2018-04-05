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Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın çıktı

Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Alınan bilgiye göre, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı.

İhbar üzerine İstanbul'un çok sayıda ilçesinden itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Binanın çatısında ve cephe bölümünde alevli şekilde süren yangına, itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Bu arada, hastaların tahliyesine başlandı.

Hastane çevresinde güvenlik amacıyla polis ekiplerince önlem alındı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun olay yerine gittiği öğrenildi.

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