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Hatay sınırına askeri sevkiyat

Hatay'ın İskenderun ilçesine trenle getirilen askeri araçlar, konvoy halinde sınır bölgesine sevk edildi.

  • DHA
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Farklı kentlerden gönderilen askeri araçlar ile Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'ndan görevlendirilen komandolar, Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı. Trenle İskenderun Garı'na gelen, aralarında askeri ambulansların da bulunduğu 30 araç, burada askerler tarafından vagonlardan indirildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından askeri araçlar, konvoy halinde sınır bölgesine gönderildi. Askeri araçların geçişi sırasında güvenlik önlemi alındı.

 

 

 

 

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