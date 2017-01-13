Hocaların Hocası Orhan Okay vefat etti

Tedavi gördüğü hastanede yaşama veda eden Prof. Dr. Orhan Okay için yarın Fatih Camisi'nde öğlen namazında cenaze namazı kılınacak.

Prof. Dr. Orhan Okay'ın cenazesi, daha sonra Topkapı Çamlık Mezarlığı'na defnedilecek.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Uçman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok üzgün olduğunu belirterek, "Aniden, beklenmedik bir kayıp oldu. Geçen haftaya kadar beraberdik. Çok şaşkın ve üzgünüz." dedi.

Okay'ın son derece mütevazı biri olduğuna vurgu yapan Uçman, "Başvurduğumuz, sorduğumuz, karşılaştığımız bütün müşkülleri halletmeye çalışan, son derece yardımsever, iyiliksever, derviş meşrep, son İstanbul beyefendilerinden biriydi." diye konuştu.

Prof. Dr. Orhan Okay kimdir?

1931 yılında İstanbul'un Balat semtinde doğdu. Vefa Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'nun Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Aynı fakültenin Arap Fars Dilleri ve Edebiyatları (Şarkiyat) bölümünden de sertifika aldı (1955). Artvin ve Diyarbakır Liselerinde öğretmenlik yaptı.

1959 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne asistan olarak girdi.