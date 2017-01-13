Hocaların Hocası Orhan Okay vefat etti
Türk Edebiyatı'nda önemli bir yere sahip olan ve 'hocaların hocası' olarak tanınan Prof. Dr. Orhan Okay kalp yetmezliği sonucu 86 yaşında hayatını kaybetti.
Tedavi gördüğü hastanede yaşama veda eden Prof. Dr. Orhan Okay için yarın Fatih Camisi'nde öğlen namazında cenaze namazı kılınacak.
Prof. Dr. Orhan Okay'ın cenazesi, daha sonra Topkapı Çamlık Mezarlığı'na defnedilecek.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Uçman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok üzgün olduğunu belirterek, "Aniden, beklenmedik bir kayıp oldu. Geçen haftaya kadar beraberdik. Çok şaşkın ve üzgünüz." dedi.
Okay'ın son derece mütevazı biri olduğuna vurgu yapan Uçman, "Başvurduğumuz, sorduğumuz, karşılaştığımız bütün müşkülleri halletmeye çalışan, son derece yardımsever, iyiliksever, derviş meşrep, son İstanbul beyefendilerinden biriydi." diye konuştu.
Prof. Dr. Orhan Okay kimdir?
1931 yılında İstanbul'un Balat semtinde doğdu. Vefa Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'nun Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Aynı fakültenin Arap Fars Dilleri ve Edebiyatları (Şarkiyat) bölümünden de sertifika aldı (1955). Artvin ve Diyarbakır Liselerinde öğretmenlik yaptı.
1959 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne asistan olarak girdi.
“Beşir Fuad: İlk Türk Pozitivisti ve Naturalisti” adlı teziyle 1962 yılında Yeni Türk Edebiyatı doktorasını tamamladı. 1975’de Doçent, 1988’de Profesör oldu. 36 yıl görev yaptığı Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden 1994'te ayrılarak Sakarya Üniversitesi'ne geçti.
1996'da kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. İslam Ansiklopedisi'nde madde yazarı ve redaktör olarak görev yaptı. Fatih Üniversitesi'nde dersler verdi. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.
Çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış yüzlerce makale ve denemesi bulunmaktadır. Kitapları külliyat halinde Dergâh Yayınları’ndan yayınlandı.
Başlıca Eserleri: Beşir Fuad: İlk Türk Pozitivisti ve Naturalisti; Bir Hülya Adamının Romanı: Ahmet Hamdi Tanpınar; Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı; Edebiyat ve Edebî Eser Üzerine; Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Midhat Efendi; Sanat ve Edebiyat Yazıları; Poetika Dersleri; Kağıt Medeniyeti; Silik Fotoğraflar: Portreler; Şeyh Galib-Hüsnü Aşk (haz.); Necip Fazıl: Sıcak Yarada Kezzap.
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