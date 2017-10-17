Hotiç'in cesur doğası
Hotiç 2017-2018 Sonbahar-Kış Koleksiyonu, doğanın büyülü desenleri arasında cesurca kaybolmak isteyen kadınları bir adım öne çıkmaya davet ediyor.
Adımlarını doğadan alınan ilhamla atan Hotiç kadınları sonbahar ile birlikte moda dünyasının vazgeçilmez leopar ve krokodil baskılarıyla feminen ruha bürünüyor. Süet dokulardan krokodil derilere kadar birçok farklı dokunuşun hissedildiği ayakkabı ve çantalar bu sezon oldukça dikkat çekiyor.
Moda sahnesinin doğa ile bağ kurduğu desenler Hotiç 2017 Sonbahar-Kış Koleksiyonu’nda sonbaharın renkleriyle karşımıza çıkıyor. Toprağın gücünden ilham alan tasarımlar, sade ve feminen çizgiye dahil olmak isteyenleri Hotiç mağazalarında buluşturuyor.
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