İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Özellikle Arnavutköy ve civarında etkili olan yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.
- İHA
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olması beklenen kar yağışı 15.00 sıralarında başladı. Özellikle Arnavutköy ve civarında kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Sürücüler yolda güçlükle ilerlerken, beyaz örtü kısa sürede her yeri kapladı. Belediye ekipleri de tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
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