İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olması beklenen kar yağışı 15.00 sıralarında başladı. Özellikle Arnavutköy ve civarında kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Sürücüler yolda güçlükle ilerlerken, beyaz örtü kısa sürede her yeri kapladı. Belediye ekipleri de tuzlama çalışmalarına devam ediyor.