İstanbul'da şaşkına çeviren görüntü
İzleyenleri şaşkına çeviren bu görüntü İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kaydedildi. Yanındaki arkadaşına görüntüleri çektiren pişkin sürücü ayaklarını dışarı çıkarttı; bu da yetmiyormuş gibi gaz pedalına da elindeki sopayla bastı!
Bir minibüsün içinde çekildiği anlaşılan ve kısa süre önce paylaşılan görüntüde, sürücü bacaklarını camdan çıkarırken elindeki sopayla da gaz pedalına bastı.
Diğer eliyle direksiyonu tutan pişkin sürücü yanındaki kişiye "köprüyü de çek" diyerek seslendi. Müziğin son ses açık olduğu araç, köprüde Avrupa yakasına hızla ilerleyerek yoluna devam etti.
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