İstanbul'da seri banka soyguncusu alarmı

İstanbul Esenler'de, bir hafta önce banka şubesinden soygun yapmak istediği öne sürülen şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 4 Ekim'de Esenler Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir banka şubesinden silah tehdidiyle soygun yapmak isteyen ve başarılı olamayarak kaçan maskeli kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen, teknik takip ve istihbarat çalışması yapan ekipler, şüphelinin bir binanın bodrum katına bıraktığı kurusıkı tabanca, maske, şapka, eldiven ve çantayı buldu. Polis ekiplerinin operasyonunda, şüpheli Burhan G. yakalandı. Zanlının, 1 Ağustos 2016'da Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde bir banka şubesinden silah tehdidiyle 5 bin 700 lira, 22 Aralık 2016'da ise Bağcılar Yeni Mahalle'deki banka şubesinden 32 bin lira gasp ettiğinin belirlendiği bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.