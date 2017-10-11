İstanbul'da seri banka soyguncusu alarmı
İstanbul Esenler'de bir banka şubesinden silah tehdidiyle soygun yapmak istediği iddiasıyla yakalanan şüphelinin, geçen yıl da Bağcılar'da iki banka şubesinden soygun yaptığı belirlendi.
İstanbul Esenler'de, bir hafta önce banka şubesinden soygun yapmak istediği öne sürülen şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 4 Ekim'de Esenler Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir banka şubesinden silah tehdidiyle soygun yapmak isteyen ve başarılı olamayarak kaçan maskeli kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen, teknik takip ve istihbarat çalışması yapan ekipler, şüphelinin bir binanın bodrum katına bıraktığı kurusıkı tabanca, maske, şapka, eldiven ve çantayı buldu. Polis ekiplerinin operasyonunda, şüpheli Burhan G. yakalandı. Zanlının, 1 Ağustos 2016'da Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'nde bir banka şubesinden silah tehdidiyle 5 bin 700 lira, 22 Aralık 2016'da ise Bağcılar Yeni Mahalle'deki banka şubesinden 32 bin lira gasp ettiğinin belirlendiği bildirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.