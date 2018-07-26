İstanbul’da Yaz Neşesi Başladı

Nüfusun yoğun olduğu cadde, sokak, park ve meydanlarda sevilen sanatçılar tarafından verilen sokak konserlerinde eğlenen İstanbullular, böylece yaz aylarında azalan sanatsal aktivitelerle şehrin en merkezi noktalarında buluşuyor.

20 Temmuz’da başlayan ve 9 Eylül’e kadar Cuma, Cumartesi ve Pazar akşamları İstanbulluları müzikle buluşturacak olan ‘İstanbul’da Yaz Neşesi’ etkinlikleri, ilk hafta konserleriyle başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle sevilen sanatçı ve gruplar şehrin farklı mekanlarındaki performanslarıyla İstanbullulara müzik ziyafeti sundu. Yoğun ilgiyle karşılanan konserler, İstanbul’un eşsiz güzelliğiyle birleşerek hem İstanbul halkı hem de turistler için doyumsuz anlara sahne oldu.

MÜZİK DOLU GÜNLER DEVAM EDİYOR

İstanbulluların büyük ilgi gösterdiği ‘İstanbul’da Yaz Neşesi’ etkinlikleri, 27-28 ve 29 Temmuz tarihlerinde de birbirinden değerli sanatçıların performanslarına sahne olacak. Ataşehir, Bahçelievler, Başakşehir, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çekmeköy, Esenler, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Sarıyer, Sultangazi, Şile ve Şişli ilçelerinde konser verecek olan sanatçılar ve gruplar şöyle: Berk Özbek, Neşe Demir, Volkan Aslan, Burak Ahıskalı, Elincan Vayiç, Yaprak Sayar, Golden Horn Brass, Tramvay Müzik Grubu, Orhan Aykut, Hamdiye Erol, Misal (Resul Aydemir), Divane Grub, Çiğdem Elmas, Sabriye Sayın, Orhan Çakmak, Volkan Aslan, Mine Geçili, Şems Trio, Tarkan Öngen, Sedat Anar.

ENGELSİZ YÜREKLER MÜZİKLE COŞACAK

Etkinlikler kapsamında; Engelliler Müdürlüğü’nde (İSEM) eğitim alan engelli bireylerin oluşturduğu İSEMX Müzik Grubu da, 27 Temmuz Cuma saat 19.00’da Şişli Cevahir önünde bir konser verecek. İSEMX grubu, 2011 yılında İBB Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesindeki İSEM’e bağlı olarak, kurulmuştu. Çok sayıda enstrümanı başarılı bir şekilde çalan grup üyeleri, hem orkestrada hem de vokalde görev alıyor. Türkiye’nin birçok ilinde ve farklı ülkelerde konser veren grup, evrensel kültüre ait mistik parçalardan Anadolu ezgilerine, popüler müzikten Türkçe Rock müziğe kadar pek çok eseri başarıyla seslendiriyor.





Bu hafta 1 günde 15 konser olmak üzere toplamda 30 konser gerçekleştirilecek. İşte bu haftanın konser programı;

27 Temmuz Cuma

Misal Resul Aydemir: Esenler Dörtyol Meydanı saat 19:00

Berk Özbek: Beşiktaş İskele saat 19:00

Golden Horn Brass: Taksim Meydanı saat 19:00

Elincan Vayiç: Başakşehir Bahçeşehir Gölet saat 21:00

Burak Ahıskalı: Büyükçekmece Sahil Sosyal Tesis Önü saat 19:00

Tramvay Müzik Grubu: Göztepe 60. Yıl Parkı saat 19:00

Orhan Çakmak: Kartal Meydan saat 19:00

Orhan Aykut: Maltepe Meydan saat 19:00

İSOMX Engelliler Müzik Grubu: Şişli Cevahir Önü saat 19:00

Volkan Arslan: Şirinevler Meydan saat 19:00

28 Temmuz Cumartesi

Neşe Demir: Beşiktaş İskele saat 19:00

Burak Ahıskalı: Şirinevler Meydan saat 19:00

Yaprak Sayar: Başakşehir Bahçeşehir Gölet saat 21:00

Tramvay Müzik Grubu: Taksim Meydanı saat 19:00

Orhan Aykut: Büyükçekmece Sahil Sosyal Tesis Önü saat 19:00

Hamdiye Erol: Çekmeköy Taşdelen AMFİ Tiyatro Önü saat 21:30

Divane Grubu: Esenler Dörtyol Meydan saat 19:00

Çiğdem Elmas: Gaziosmanpaşa Meydan saat 19:00

Volkan Arslan: Kartal Meydan saat 19:00

Orhan Çakmak: Maltepe Meydan saat 19:00

Mine Geçili: Sarıyer Cumhuriyet Meydanı saat 21:30

Tarkan Öngen: Sultangazi Cumhuriyet Mh. Çamlık Parkı saat 19:30

Elincan Vayiç: Şile Ağva Sahil saat 21:30

Sedat Anar: Şişli Cevahir Önü saat 19:00

Golden Horn Brass: Göztepe 60. Yıl Parkı saat 19:00

29 Temmuz Pazar

Şems Trio: Sarıyer Cumhuriyet Meydanı saat 21:30

Sabriye Sayın: Gaziosmanpaşa Meydan saat 19:00

Burak Ahıskalı: Çekmeköy Taşdelen AMFİ Tiyatro saat 21:30

Neşe Demir: Sultangazi M. Sinan Kent Ormanı AMFİ Tiyatro saat 18:30

Volkan Arslan: Şile Ağva Sahil saat 21:30

Ayrıca müzikseverler, İstanbul’da yaz Neşesi kapsamında hangi gün hangi sanatçının nerede konser vereceğini www.kultursanat.ibb.istanbul adresinden takip edebilirler.