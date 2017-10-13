İzmir'de FETÖ operasyonu düzenlendi: 51 gözaltı FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi amaciyla terör örgütü üyesi olduklari tespit edilen şahislara yönelik İzmir cumhuriyet başsavcliğindan alinan arama ve yakalama kararina istinaden izmir merkez, Aliağa, Menemem, TorbalI ve Urla ilçelerinde yapılan operasyonda 51 kişi yakalanarak gözaltina alinmiş tahkikat tem şubesince yürütülmektedir.