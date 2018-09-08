İzmir'de yol kenarındaki otluk alanda yangın
İzmir'in Balçova ilçesinde, yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın itafiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangıdan çıkan yoğun duman, araç sürücülerini zor durumda bıraktı.
- DHA
İnciraltı'ndaki Haydar Aliyev Bulvarı'nın yanında bulunan otluk alanda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri kısa sürede söndürdü.
Yangından çıkan yoğun duman, rüzgarın etkisiyle yolda görüşü azaltınca, bulvarda araç trafiği bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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