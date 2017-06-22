Kahramanmaraş'ta refüjdeki direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü 20 yaşındaki İsmail Hayta yaşamını yitirdi.
- DHA
Kaza, bugün akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Bediüzzaman Bulvarı'nda ilerleyen İsmail Hayta'nın yönetimindeki 46 HG 012 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüjdeki çam ağacını devirdikten sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü İsmail Hayta olay yerine yaşamını yitirdi. Hayta'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morgu götürüldü.
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