Karatay’dan kurtlu tavsiye

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde düzenlenen Siyez Festivali’nde yaptığı konuşmada, İhsangazi’nin siyez buğdayı üretim merkezi olduğunu söyledi. İnsanların kimyasallardan uzak durması gerektiğini vurgulayan Karatay, siyez buğdayı tüketiminin artması gerektiğini dile getirdi.

GLUTEN ZARARLI

Karatay, “Modern buğday hibrit olduğu için yüzde 60-80 oranında gluten var. Bu gluten ekmeği çok tükettiğimiz için bizi hastalandırıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının da bu konuda çiftçiyi teşvik etmeli” dedi.

Buğdayda bulunan glutenin bağırsaklarda zararlı bakterilerin üremesine sebep olduğuna işaret eden Karatay, “Bağırsaklarımızda bulunan küçük tüyler bizi zararlı maddelerden korurken gluten bunları öldürüyor. Bu nedenle doğal beslenmeliyiz. Evde yapılan yoğurtlar, doğal meyvelerden yapılan sirkeler tüketmeliyiz. Kurtlu elmalardan yapılan sirkeler tüketmeliyiz. Kurtlar bizden daha akıllı, ilaçlı hiçbir şey yemez” diye konuştu Karatay, yün tüketiminin önemli olduğunu aktararak şunları kaydetti: “Modern hayat, modern yataklar çıktıktan sorar hanımların, beylerin ağrılar arttı. Modern yataklar ağrı sebebi. Vücuda uyuyormuş, uymuyormuş inanmayın. Tabii en güzelini alabilirsiniz alın ama onun üstüne yünden yapılan saf battaniye sereceksiniz. Yün yorgan ve yün yastıkta yatacaksınız.”