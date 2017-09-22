Antalya'da bir kişi yeni kiraladığı araçla kaza yaparak hayatını kaybetti

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Antalya Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. 35 yaşındaki Çapan Bozoklu, yeni kiraladığı 07 MMK 69 plakalı otomobille Çallı istikametinden Havaalanı istikametine giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjden aşarak karşı yöne geçen araç, içerisinde 12 turistin olduğu Zeyhun Kaya idaresindeki 58 AK 527 plakalı tur midibüsüne çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye kurtarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kaza yerine güvenlik şeridi çekti. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, refüje çıkan midibüsteki 12 turist ve şoför kazayı yara almadan atlattı. Olay yeri inceleme ekipleri sabah trafiğinin yoğun olmasından ve yolun dar olmasından dolayı Bozoklu’ya yapılan inceleme sırasında çadır çekemedi. Polis ekipleri kartonla yoldan geçenlerin cesedi görmemesi için yoğun çaba harcadı. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamlamadıktan sonra Bozoklu’nun cenazesi ceset torbasına konulacağı esnada polis ekipleri yolda yan yana sıralanarak bariyer kurup cesedin görünmemesini sağladı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

“Şube müdüründen örnek davranış”

Öte yandan kaza yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürü Mustafa Sincanlıoğlu, trafik kontrolünü sağlarken refüjde bulunan 2 bisikletli öğrencinin karşı şeride geçmesi için trafiği durdurdu. Öğrencilerin bisikletle karşı yola geçmesinin ardından Şube Müdürü Sincanlıoğlu yolu tekrar trafiğe açtı.

Aynı bulvar üzerinde dün meydana gelen kazada da 4 kişi hayatını kaybetmişti.