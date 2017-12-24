Kız arkadaşını öldürüp intihar etti

Koru Mahallesi'nde bir evde silah sesi duyan vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, evde Şükran A. (38) ile erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Mustafa T'yi (33) ölü buldu.

Yapılan araştırmada, evde tartışan ikiliden Mustafa T'nin, Şükran A'yı tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiği ileri sürüldü. Cesetler incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Soruşturma devam ederken haberi alarak eve gelen yakınları sinir krizi geçirdi.