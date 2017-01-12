Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda 10 gözaltı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.
- AA
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda DEAŞ ile irtibatlı olduğu ileri sürülen yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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