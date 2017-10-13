Kuşadası’nda 14 daire boşaltıldı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Türkmen Mahallesi Gençlik Caddesi Varlık Sokak’taki bir inşaatın hafriyat çalışması sırasında Muzaffer Sevinç Sokak üzerindeki Erdinç Apartmanı ile 50 Yıl Caddesi üzerinde bulunan Güneş ve Akile apartmanlarının zeminlerinde kayma meydana geldi. Yaşanan toprak kayması sırasında Güneş Apartmanı’nın giriş katında bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi Ege Et Satış Mağazası ile bir kuaför dükkanın da arka bölümleri büyük hasar gördü. 3 apartmanda yaşanan tehlike üzerine polis ekipleri çevrede önlem alırken, olay yerine gelen Kuşadası Belediyesi Yapı Denetim Müdürlüğü ekipleri de inceleme başlattı. İnceleme sonucunda ilk etapta hafriyat çalışmasından etkilenen 7 daire boşaltıldı. Daha sonra apartmanlardaki diğer aileler de dairelerini boşaltınca boşaltılan daire sayısı 14’e çıktı. Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından apartmanların girişine “ İş bu apartman geçici süreyle boşaltılmıştır. İçeriye girilmemesi önemle rica olunur “ yazısı yazılarak apartmanlar mühürlendi. Boşaltılan dairelerde yaşayan aileler gece yarısı evlerini terk etmek zorunda kalırken, birçoğu yakınlarının yanında geceyi geçirmek zorunda kaldı.