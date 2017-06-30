Kütahya'da iş adamı bıçaklanarak öldürüldü

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 36 yaşındaki iş adamı Fatih Aydar, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Simav Genç İşadamları Derneği (SİMGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı da olan Aydar, arkadaşlarıyla ilçe merkezindeki bir çay ocağına geldi.

İçinde üç kişinin bulunduğu hafif ticari araçtan inen Abdulkadir K, çay ocağında arkadaşlarıyla sohbet eden Aydar'a bıçakla saldırdı.

Daha sonra geldiği araca binen saldırgan, diğer iki kişiyle olay yerinden kaçtı.

Kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Fatih Aydar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri saldırgan ile yanındaki iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.