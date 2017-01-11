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Meclis'te CHP provokasyonu

Meclis'te tansiyon yükseldi, oturuma ara verildi.

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Meclis'te devam eden Anayasa değişiklik teklifi 3. madde oylaması devam ederken CHP'li vekiller oy kabinlerinin önünde barikat kurdu.

CHP'nin Anayasa değişiklik teklifine ilişkin provoke girişimleri dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. CHP'nin provoke girişiminin ardından Genel Kurul'da oturuma ara verildi.

CHP'LİLER SIRA KAPAKLARINA VURDU

CHP Milletvekilleri, AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'ın, "Susturun şunu." sözlerine de tepki göstererek sıra kapaklarına vurdu.

Ahmet Aydın, Engin Altay'ın, "Burayı size Nasredddin Hoca gibi yönettirmeyeceğiz." sözlerine, "Biz de size o şekilde yönettirmeyeceğiz. Burayı ben yöneteceğim, yönetecek olan burası." cevabını verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Doğan Kubat da katip üyelerin görevinin Başkanlık Divanı tutanağını imzalamak olduğunu belirterek, Genel Kurulda yapılan oylamaların, 79 milyon vatandaşın gözü önünde yapılan dürüst bir oylama olduğunu kaydetti.

Hakverdi'nin, TBMM Başkanvekili Aydın'a yönelik, "Dün bize söz vermeden Genel Kurulu kapatıp kaçtı." sözleri de tartışmaya neden oldu.

Aydın, "(Kapatıp kaçtı) diyemezsiniz, partinin militanı gibi hareket edemezsiniz. Siz de Başkanvekili kadar tarafsız olmak zorundasınız." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu da oylamalarda usulsüzlüğü gören Başkanlık Divanı üyesinin, bu usulsüzlüğe şerh koyma hakkının olduğunu söyledi.

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